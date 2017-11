ഫാദർ വിൽ‌സൺ മേച്ചേരിൽ അതിമനോഹരമായി പാടുന്നു ❤

ഫാദർ വിൽ‌സൺ മേച്ചേരിൽ തൻറെ കുഞ്ഞനുജത്തിയുടെ വിവാഹ വേളയിൽ അതിമനോഹരമായി പാടുന്നു ❤ തിരുവനന്തപുരം സ്വാതി തിരുനാൾ കോളേജിൻറെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു വൈദികൻ സംഗീത പഠനത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്നത് ❤ (നജിം അർഷാദായിരുന്നു രണ്ടാമതെത്തിയത് !! ) ❤NB : ഓഡിയോ, വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി അല്പം കുറവാണ്.. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം..❤ ♪♫ www.singingcouple.com ♪♫ ❤

