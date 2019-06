മെഹന്ദി ചടങ്ങിൽ ലഹങ്കയെക്കൊപ്പം എൽഇഡി ഷൂസ്; വൈറലായി വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ

View this post on Instagram

How stunning are these two 😍 . Couple: @kaur_lavleen_ & @slaich.mannu Makeup:@facestoriesbyleenabhushan Lavleen's Outfit:@anitadongre Manpreet's outfit: @abujanisandeepkhosla Decor by:.@jasleenk_bougainvilladesign . . . . . . . . . . . #studiokellyphotography #weddingphotographer #weddingcelebration #weddinggoals #weddingshoot #bestweddingphotographerdelhi #bestweddingphotographers #delhiwedding #delhibrides #happybride #bluelehenga #cutecouples #happybride #weddingphotographer #mehendi #mehendibride #weddingphotographer #bestweddingphotographerdelhi #mehendigoals #brides2019 #bride #couplegoals #punjabiweddings