യാസീന്‍ മാലിക്കിന് വധശിക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് എന്‍ഐഎ

By
News Desk
-
0

ന്യൂഡല്‍ഹി: ജെകെഎല്‍എഫ് നേതാവ് യാസീന്‍ മാലിക്കിന് വധശിക്ഷ നല്‍കണമെന്ന എന്‍ഐഎയുടെ ഹരജിയില്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി യാസീന്‍ മാലിക്കിന്റെ നിലപാട് തേടി. ഹരജിയില്‍ ഒരു മാസത്തിനകം യാസീന്‍ മാലിക്ക് നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

കശ്മീരില്‍ തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഫണ്ട് നല്‍കിയെന്നാണ് യാസീന്‍ മാലിക്കിനെതിരായ കേസ്. വിചാരണയില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ യാസീന്‍ മാലിക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ജീവപര്യന്തം തടവിനാണ് ശിക്ഷിച്ചത്.

യാസീന്‍ മാലിക്കിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണമെന്നാണ് എന്‍ഐഎയുടെ ആവശ്യം. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതു കൊണ്ടുമാത്രം ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമാക്കാനാവില്ലെന്ന് എന്‍ഐഎ വാദിക്കുന്നു.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

ഫേസ്ബുക്കില്‍ എഴുതിയത് കവിതയെന്ന് വിനായകന്‍: കേസെടുക്കാന്‍ വകുപ്പില്ലാത്തതിനാൽ വിട്ടയച്ചു

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം; മോദിയെ വിളിച്ച് സെലന്‍സ്‌കി

വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേട് ആരോപണം; കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത, മന്ത്രി കെ എൻ രാജണ്ണ രാജിവച്ചു

ജഗ്ദീപ് ധൻകർ എവിടെ? രാജിക്കുശേഷം ഒരു വിവരവുമില്ല, ഔദ്യോഗിക വസതിയിലുമില്ല; ചോദ്യവുമായി കപിൽ സിബൽ

കനത്ത മഴ; ഡൽഹിയിൽ 300 ഫ്ലൈറ്റുകൾ വൈകും

ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കി നോളന്റെ ഒഡീസി

ഗില്ലിന്റെ ജേഴ്സി ലേലത്തില്‍ പോയത് 5.41 ലക്ഷത്തിന്; തുക കാന്‍സര്‍ബാധിതര്‍ക്ക്

എല്ലാ ദിവസവും ബിയർ! കരൾ പോകും, കുടവയർ വരും

ചിറ്റൂർ പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം