സിനിമയിലെ നഷ്ടകണക്ക് ഇനി പുറത്തുവിടില്ല: പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍

By
News Desk
-
0

സിനിമയിലെ നഷ്ടകണക്ക് ഇനി പുറത്ത് വിടില്ലെന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍. പുതിയ ഭരണ സമിതിയുടേതാണ് തീരുമാനം. നേരത്തെയുണ്ടായ സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ച് അമ്മ സംഘടനയില്‍ നല്‍കിയ കത്ത് ഉടന്‍ പരിഗണിക്കുമെന്ന് പുതിയ ഭരണസമിതി ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടു സംഘടനകളും കൂട്ടായി പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുമെന്നും നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

ജനറല്‍ ബോഡിക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്ന് അമ്മ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോനും പറഞ്ഞു. എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കുമായുള്ള ഓണകിറ്റ് വിതരണം നടന്നു. അംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം അമ്മ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ ശ്വേതാ മേനോനെ പ്രോഡ്യുസെഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ആദരിച്ചു.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

‘അശ്ലീല രംഗങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചു’; നടി ശ്വേതാ മേനോനെതിരേ കേസ്

Spotlight on iNDBOX FILM FESTIVAL – A Historic First for Singapore’s Indian Cinema

ഹൃതിക്കും ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആറും നേർക്കുനേർ ; വാർ 2 ട്രെയ്‌ലർ റിലീസ് ചെയ്തു

വീണ്ടും സമരത്തിന് ഒരുങ്ങി ഫിലിം ചേംബര്‍; നല്‍കിയ ഉറപ്പ് പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജൂലൈ 15ന് അകം സൂചന പണിമുടക്ക്

‘എമ്പുരാൻ വലിയ വിജയം കൊണ്ട് വരും, സിനിമ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും തീർക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷ’; ഫിയോക്

ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്ത് വിക്രവും സുരാജും ; വീര ധീര സൂരനിലെ ഗാനം പുറത്ത്

സുശാന്ത് സിങ്ങിന്‍റേത് ആത്മഹത്യ തന്നെ; റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് സിബിഐ

ബ്രാഡ് പിറ്റിന്റെ റേസ് ട്രാക്കിലെ സാഹസങ്ങളുമായി F1 ; ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത്

മാർക്കോ OTTയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ സെൻസർ ബോർഡ് നിർദ്ദേശം, ടിവി ചാനലുകളിലും വിലക്ക്