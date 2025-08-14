പുതിയ ആദായനികുതി ബിൽ: പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം

ന്യൂഡൽഹി: ആറ് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള 1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിന് പകരമായി ലോക്സഭ പാസാക്കിയ പുതിയ ആദായനികുതി ബിൽ നികുതിദായകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. നികുതി ഘടന ലളിതമാക്കാനും വ്യവഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ബില്ലിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം.
നികുതി റീഫണ്ട് എളുപ്പമാകും
നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയാലും നികുതിദായകർക്ക് ഇനി റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
വൈകി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന TDS-ന് പിഴയില്ല
TDS (Tax Deducted at Source) വൈകി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി സാമ്പത്തിക പിഴ ഈടാക്കില്ല.
നികുതി ബാധ്യത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ‘നികുതിയില്ല’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നികുതി ബാധ്യത ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ‘നികുതിയില്ല’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഇത് ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തുള്ളതുമായ നികുതിദായകർക്ക് ബാധകമാണ്.
കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ
LIC പെൻഷൻ ഫണ്ട് പോലെയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ, ഒറ്റത്തവണ പെൻഷൻ പേയ്മെൻ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നികുതി കിഴിവ് ലഭിക്കും. മുൻ കരടിൽ ഇത് സൂചന മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ ബില്ലിൽ വ്യക്തമായ പരാമർശമുണ്ട്.
ഇന്റർ-കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡന്റുകൾ
ഒരു കമ്പനിക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലെ ഓഹരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതത്തിന് (inter-corporate dividends) സെക്ഷൻ 80M പ്രകാരം കിഴിവുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പുതിയ ആദായനികുതി നിയമത്തിന്റെ ആദ്യ കരടിൽ ഈ വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു, ഇത് മൾട്ടി-ടയർ കമ്പനി ഘടനകളിൽ ഇരട്ട നികുതിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയുയർത്തിയിരുന്നു.
പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത
ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് നികുതി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 30% ആയി നിശ്ചയിച്ചു. പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനും നിർമ്മിക്കാനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാനും എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശയും ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പഴയ നിയമപ്രകാരം, ഒരു വീട് മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ‘ന്യായമായ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാടക’ (reasonable expected rent) അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ച യഥാർത്ഥ വാടക (വർഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ളത്) എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു വാർഷിക മൂല്യം കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ, ‘ന്യായമായ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാടക’യോ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ച യഥാർത്ഥ വാടകയോ, ഇവയിൽ ഏതാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് നികുതിക്ക് കണക്കാക്കും.
MSME നിർവചനം
സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളുടെ (MSME) നിർവചനം പരിഷ്കരിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു. MSME നിയമപ്രകാരം, മെഷിനറിയിലെ നിക്ഷേപവും വാർഷിക വിറ്റുവരവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സംരംഭങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നത്.
മറ്റെന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ?
‘നികുതി വർഷം’ (Tax Year): ‘സാമ്പത്തിക വർഷം’ (Financial Year), ‘അക്കൗണ്ടിംഗ് വർഷം’ (Accounting Year) എന്നിവയ്ക്ക് പകരം ‘നികുതി വർഷം’ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കും. അതായത്, ഒരു വർഷം നേടിയ വരുമാനത്തിന് അതേ വർഷം തന്നെ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടിവരും.
ഒഴിവാക്കിയ വകുപ്പുകൾ
‘ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് ടാക്സ്’ പോലുള്ള അപ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി.
പുതിയ പട്ടികകൾ
TDS, ‘presumptive taxation’, ശമ്പളം, കിട്ടാക്കടം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾക്കായി പുതിയ പട്ടികകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി.
മാറ്റമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ
നിലവിലുള്ള നികുതി സ്ലാബുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല എന്നതാണ് പുതിയ ബില്ലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കോടതി വിധികൾ നിർവചിച്ച പ്രധാന വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും നിലനിർത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതുകൂടാതെ, സൗദി അറേബ്യയുടെ സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടിനും ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരിട്ടുള്ള നികുതി ഇളവ് നൽകുന്ന ‘Taxation Laws (Amendment) Bill, 2025’-ഉം ഇന്ന് പാസാക്കി.