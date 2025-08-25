യുഎഇ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വൈറലായി മേനേ പ്യാർ കിയായിലെ മനോഹരി ഗാനം

By
News Desk
-
0

ഓണം റീലീസുകൾക്കിടയിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മേനേ പ്യാർ കിയ. ചിത്രത്തിലെ മനോഹരി എന്ന ഗാനം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ മനോഹരി അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. യുഎഇയിൽ jazzrockers എന്ന പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾ മേനേ പ്യാർ കിയായിലെ മനോഹരി ഗാനത്തിന് ചുവടുവച്ച് അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ പങ്കു വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഓസ്‌ട്രേലിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള jazzrockers യുഎയിൽ വിവിധ കലാ മേഖലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളിലും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്ന പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്.

പഠനത്തിനും കഴിവുകൾ വളർത്തുന്നതിനും അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിപരമായും പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയ്ക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നു.

അന്തർദേശീയ തരത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു. മലയാളത്തിലെ ഒരു സിനിമയുടെ ഗാനം അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു .

ഓഗസ്റ്റ് 29ന് തിയേറ്ററിൽ എത്താൻ ഒരുങ്ങുന്ന മേനേ പ്യാർ കിയയിൽ ഹൃദു ഹാറൂൺ, പ്രീതി മുകുന്ദൻ, അസ്കർ അലി,മിദൂട്ടി,അർജുൻ, ജഗദീഷ് ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. റൊമാന്റിക് ട്രാക്കിലൂടെ തുടങ്ങി ത്രില്ലെർ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഗതി മാറുന്ന സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഓണത്തിന് തീയറ്ററിൽ വമ്പൻ കൈയ്യടിക്കൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സിനിമയായിരിക്കും മേനേ പ്യാർ കിയ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

ജമ്മു കശ്മീരിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം; മരണം 4 ആയി, സൈന്യത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം

Sri Lankan court grants bail to ex-president Wickremesinghe in graft case, next hearing in Oct

പൊന്നോണത്തിന്റെ വരവ് അറിയിച്ച് ഇന്ന് അത്തം

ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച് ഒന്നര വയസുകാരി അമേലിയ

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബിരുദ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടില്ല; കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 4,500 രൂപ ഓണം ബോണസ്; അഡ്വാന്‍സായി 20,000 രൂപയും അനുവദിക്കും

റാപ്പർ വേടനെതിരേ വീണ്ടും കേസ്; ഗവേഷക വിദ്യാർഥിനിയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

ജഗ്ദീപ് ധന്‍കര്‍ രാജിവെച്ചത് ആരോഗ്യകാരണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന്; വീട്ടുതടങ്കലില്‍ എന്ന ആരോപണം ശരിയല്ല: അമിത് ഷാ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കപ്പിൾ ഫോട്ടോസ് ഇടാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ? അത്തരക്കാർ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് പഠനം