ജറുസലേം: ചുവപ്പായി മാറി ഇസ്രായേലിലെ ‘ഗലീലി കടലിലെ’ വെള്ളം. ഈ വിചിത്രമായ കാഴ്ച കണ്ട് ആളുകള് ഭയന്നുപോയെന്നാണ് റിപോര്ട്ടുകള്. എന്നാല്ആഗോളതാപനം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.
അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം, ജലത്തിന്റെ നിറം മാറാന് കാരണം ബോട്രിയോകോക്കസ് ബ്രൗണി എന്ന പച്ച ആല്ഗയാണെന്ന് വിദഗ്ധര് കണ്ടെത്തി. ആഗോളതാപനം മൂലമുള്ള താപനിലയിലെ വര്ധന കാരണം ഈ ആല്ഗ അതിവേഗം വളരുകയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം ഈ ആല്ഗയില് പതിക്കുമ്പോള്, അത് ഒരു ചുവന്ന പിഗ്മെന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അതുമൂലം തടാകം മുഴുവന് ചുവപ്പായി കാണപ്പെടുന്നു.
ഈ ആല്ഗകള് കാരണം സൂര്യപ്രകാശം കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്താന് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് മല്സ്യങ്ങള്ക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ഇപ്പോള് ലോകമെമ്പാടും സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.