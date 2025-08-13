ഇസ്രായേലിലെ ‘ഗലീലി കടലിലെ’ വെള്ളം കണ്ട് ഭയന്ന് ആളുകള്‍, റിപ്പോര്‍ട്ട്

By
News Desk
-
0

ജറുസലേം: ചുവപ്പായി മാറി ഇസ്രായേലിലെ ‘ഗലീലി കടലിലെ’ വെള്ളം. ഈ വിചിത്രമായ കാഴ്ച കണ്ട് ആളുകള്‍ ഭയന്നുപോയെന്നാണ് റിപോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ആഗോളതാപനം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം, ജലത്തിന്റെ നിറം മാറാന്‍ കാരണം ബോട്രിയോകോക്കസ് ബ്രൗണി എന്ന പച്ച ആല്‍ഗയാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ കണ്ടെത്തി. ആഗോളതാപനം മൂലമുള്ള താപനിലയിലെ വര്‍ധന കാരണം ഈ ആല്‍ഗ അതിവേഗം വളരുകയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം ഈ ആല്‍ഗയില്‍ പതിക്കുമ്പോള്‍, അത് ഒരു ചുവന്ന പിഗ്മെന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അതുമൂലം തടാകം മുഴുവന്‍ ചുവപ്പായി കാണപ്പെടുന്നു.

ഈ ആല്‍ഗകള്‍ കാരണം സൂര്യപ്രകാശം കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്താന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് മല്‍സ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലോകമെമ്പാടും സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

മുണ്ടക്കൈ- ചൂരല്‍മല ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍: ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതില്‍ തീരുമാനം സെപ്റ്റംബര്‍ പത്തിനകം അറിയിക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തോട് ഹൈക്കോടതി

ബ്രിട്ടനിലേക്ക് അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കുന്നവരെ ജയിലിലടയ്ക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി കെയ്ര്‍ സ്റ്റാര്‍മര്‍

ഇന്ത്യയ്ക്ക് തീരുവ ചുമത്തിയത് മോസ്‌കോയ്ക്ക് തിരിച്ചടി: ട്രംപ്

ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; മുൻ ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യും

‘ആധാർ പൗരത്വരേഖയായി കണക്കാനാകില്ല’; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വാദം ശരിവച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ഫേസ്ബുക്കില്‍ എഴുതിയത് കവിതയെന്ന് വിനായകന്‍: കേസെടുക്കാന്‍ വകുപ്പില്ലാത്തതിനാൽ വിട്ടയച്ചു

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം; മോദിയെ വിളിച്ച് സെലന്‍സ്‌കി

യാസീന്‍ മാലിക്കിന് വധശിക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് എന്‍ഐഎ

വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേട് ആരോപണം; കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത, മന്ത്രി കെ എൻ രാജണ്ണ രാജിവച്ചു