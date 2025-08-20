ഐസിസിയുടെ പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ കോലിയും രോഹിത്തും ഇല്ല

By
News Desk
-
0

ന‍്യൂഡൽഹി: ഐസിസി പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ ഏകദിന ബാറ്റർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഇന്ത‍്യൻ ക‍്യാപ്റ്റൻ രോഹിത്ത് ശർമയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും പേരുകൾ അപ്രത‍ിക്ഷ‍്യമായി. ടി20, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇരുവരും ഏകദിനത്തിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ തുടരുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 13ന് ഐസിസി പുറത്തിറക്കിയ റാങ്കിങ് പ്രകാരം 756 പോയിന്‍റുമായി രോഹിത്ത് ശർമ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 736 പോയിന്‍റുമായി കോലി നാലാം സ്ഥാനത്തുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ റാങ്കിങ്ങിലാണ് ഇരുവരുടെയും പേരുകളില്ലാതിരുന്നത്. സാങ്കേതികതകരാർ‌ മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

നിലവിൽ ഇത് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ഐസിസി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ശുഭ്മൻ ഗില്ലും ശ്രേയസ് അയ്യരും മാത്രമാണ് പുതിയ റാങ്കിങ്ങിലെ ആദ‍്യ പത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത‍്യൻ താരങ്ങൾ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

അങ്ങനെ ‘പരം സുന്ദരി’യെ മിൽമയും ട്രോളി, ചിരിപ്പിച്ച് തേക്കപ്പെട്ട സുന്ദരി ‘ബട്ടർ’ പോസ്റ്റ്

ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു;ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിര്‍ത്ത് പ്രതിപക്ഷം,ബില്ല് കീറിയെറിഞ്ഞു

60 വയസിന് മുകളിലുള്ള പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് ഓണസമ്മാനമായി 1000 രൂപ വീതം നൽകും

യുവനേതാവ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചെന്ന് യുവ മാധ്യമ പ്രവ‍ർത്തകയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

‘യുക്രെയ്‌ന് നാറ്റോ അംഗത്വം നല്‍കില്ല; ക്രൈമിയ ഇനി തിരികെ ലഭിക്കില്ല’; ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്

‘ടോൾ പിരിക്കേണ്ട’; ദേശീയപാത അഥോറിറ്റിയുടെ അപ്പീൽ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി

ബലാത്സംഗക്കേസ്; വേടന്‍റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു

ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി; ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യാ സഖ്യം

മാടായി പാറയിലെ നീലവസന്തം