യൂറോ കപ്പ് മത്സരക്രമം ഇങ്ങനെ

June 15: ജർമനി vs സ്കോട്ട്ലൻഡ് [12:30 AM]



June 15: ഹംഗറി vs സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് [6:30 PM IST]



June 15: സ്പെയിൻ vs ക്രൊയേഷ്യ [9:30 PM IST]



June 16: ഇറ്റലി vs അൽബേനിയ [12:30 AM IST]



June 16: പോളണ്ട് vs നെതർലൻഡ്സ് [6:30 PM IST]



June 16: സ്ലോവേനിയ vs ഡെൻമാർക്ക് [9:30 PM IST]



June 17: സെർബിയ vs ഇംഗ്ലണ്ട് [12:30 AM IST]

June 17: റൊമാനിയ vs യുക്രെയ്ൻ [6:30 PM IST]



June 17: ബെൽജിയം vs സ്ലോവാക്യ [9:30 PM IST]



June 18: ഓസ്ട്രിയ vs ഫ്രാൻസ് [12:30 AM IST]



June 18: ടർക്കി vs ജോർജിയ [9:30 PM IST]



June 19: പോർച്ചുഗൽ vs ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് [12:30 AM IST]



June 19: ക്രൊയേഷ്യ vs അൽബേനിയ [6:30 PM IST]



June 19: ജർമനി vs ഹംഗറി [9:30 PM IST]



June 20: സ്കോട്ട്ലൻഡ് vs സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് [12:30 AM IST]



June 20: സ്ലോവേനിയ vs സെർബിയ [6:30 PM IST]

June 22: നെതർലൻഡ്സ് vs ഫ്രാൻസ് [12:30 AM IST]



June 22: ജോർജിയ vs ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് [6:30 PM IST]



June 22: ടർക്കി vs പോർച്ചുഗൽ [9:30 PM IST]



June 23: ബെൽജിയം vs റൊമാനിയ [12:30 AM IST]



June 24: സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് vs ജർമനി [12:30 AM IST]



June 24: സ്കോട്ട്ലൻഡ് vs ഹംഗറി [12:30 AM IST]



June 25: അൽബേനിയ vs സ്പെയിൻ [12:30 AM IST]



June 25: ക്രൊയേഷ്യ vs ഇറ്റലി [12:30 AM IST]



June 25: ഫ്രാൻസ് vs പോളണ്ട് [9:30 PM IST]



June 25: നെതർലൻഡ്സ് vs ഓസ്ട്രിയ [9:30 PM IST]



June 26: ഡെൻമാർക്ക് vs സെർബിയ [12:30 AM IST]



June 26: ഇംഗ്ലണ്ട് vs സ്ലോവേനിയ [12:30 AM IST]



June 26: സ്ലോവാക്യ vs റൊമാനിയ [9:30 PM IST]



June 26: യുക്രെയ്ൻ vs ബെൽജിയം [9:30 PM IST]



June 27: ജോർജിയ vs പോർച്ചുഗൽ [12:30 AM IST]



June 27: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് vs ടർക്കി [12:30 AM IST]



നോക്കൗട്ട് ഘട്ടം



June 29-July 3: പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ, 16 ടീമുകൾ



June 5-July 7: ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ



July 10: ഒന്നാം സെമി ഫൈനൽ



July 11: രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ



July 15: ഫൈനൽ