വിരമിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് 5 വർഷ യുഎഇ റെസിഡൻസി വിസ; വ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അറിയാം

അബൂദബി: യു.എ.ഇയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച താമസക്കാർക്ക് റസിഡൻസിയും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും നൽകാൻ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡൻ്റിറ്റി, സിറ്റിസൺഷിപ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി (ഐ.സി.പി) പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച്, 55 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള വിരമിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് യു.എ.ഇയിൽ താമസിക്കാൻ 5 വർഷത്തെ റെസിഡൻസി വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ വിസയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, അപേക്ഷകർ ഈ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം:

അപേക്ഷകൻ യു.എ.ഇക്കകത്തോ പുറത്തോ കുറഞ്ഞത് 15 വർഷമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം. അപേക്ഷകന് കുറഞ്ഞത് 1 ദശലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള സ്വത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുമല്ലെങ്കിൽ, പ്രതിമാസ വരുമാനമായി കുറഞ്ഞത് 20,000 ദിർഹം (അല്ലെങ്കിൽ 15,000 ദിർഹം ദുബൈയിൽ) നേടണം.



കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റും ആവശ്യമാണ്.



ഈ റെസിഡൻസി വിസയ്ക്ക് 5 വർഷ സാധുതയാണുള്ളത്. അപേക്ഷകൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിസ പുതുക്കാവുന്നതാണ്.



അപേക്ഷയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ



വിരമിച്ച താമസക്കാർക്കായി റസിഡൻസി പെർമിറ്റിനും എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി കാർഡിനും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഐ.സി.പി അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും യുഎഇഐസിപി സ്‌മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച ദേശീയ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



യു.എ.ഇ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. എമിറേറ്റ്സ് ഐഡിയും റെസിഡൻസി സേവനങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുക്കുക.



വീണ്ടെടുത്ത ഡാറ്റ അവലോകനം ചെയ്ത് പരിഷ്കരിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. അംഗീകൃത ഡെലിവറി കമ്പനികൾ വഴി ഐഡി കാർഡ് സ്വീകരിക്കുക.



വിരമിച്ച പ്രവാസികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഫെഡറൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ദുബൈയിലെ പ്രത്യേക നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു. വിരമിച്ച വ്യക്തി ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിദേശ പൗരന്മാർക്കും അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികൾക്കും ആശ്രിതർക്കും പുതുക്കാവുന്ന 5 വർഷത്തെ റെസിഡൻസി വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.



പ്രാഥമിക വ്യവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: വിരമിച്ച വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞത് 55 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ, ഇനി പറയുന്ന സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതകളിൽ ഒന്ന് നിറവേറ്റുകയും വേണം.



ഓപ്ഷൻ 1: വാർഷിക വരുമാനം കുറഞ്ഞത് 180,000 ദിർഹം; അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസ വരുമാനം 15,000 ദിർഹം.



ഓപ്ഷൻ 2: 3 വർഷത്തേക്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൽ 1 ദശലക്ഷം ദിർഹം സാമ്പത്തിക ലാഭം.



ഓപ്ഷൻ 3: ഒരു മില്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള പണയപ്പെടുത്താത്ത വസ്തുവിൽ നിക്ഷേപം.



ഓപ്ഷൻ 4: ഓപ്‌ഷനുകൾ 2, 3 എന്നിവയുടെ സംയോജനം, കുറഞ്ഞത് 1 ദശലക്ഷം ദിർഹം, 500000 ദിർഹം 3 വർഷത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിനും 500,000 ദിർഹം പ്രോപ്പർട്ടിക്കും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.



ഈ സംരംഭങ്ങൾ യു.എ.ഇയിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിരമിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യവും സുരക്ഷയും നൽകുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യു.എ.ഇയിലെ അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.