സിംഗപ്പൂര്‍ : വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്‍ വഴിയുള്ള വിമാനസര്‍വീസുകളില്‍ ഇടം ലഭിക്കാതെ നിരവധി മലയാളികള്‍ സിംഗപ്പൂരില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു. സിംഗപ്പൂരില്‍ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒരു സര്‍വീസും , മധുരൈ , ബാംഗ്ലൂര്‍ വഴി മൂന്നോളം സര്‍വീസുകളും അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേരളത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലേക്ക് പുതിയ സര്‍വീസുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. തമിഴ് നാട്ടിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ളത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള കൂടുതല്‍ സര്‍വീസിനു വിനയാകും.



നിലവില്‍ വിസാ കാലാവധി അവസാനിച്ചവര്‍ , പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിവര്‍ , ഗര്‍ഭിണികള്‍ , രോഗികള്‍ എന്നിങ്ങനെ നാട്ടിലേക്കു അത്യാവശ്യമായി പോകുവാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി മലയാളികള്‍ സിംഗപ്പൂരില്‍ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. വിസ നീട്ടി നല്‍കി കിട്ടിയാല്‍ത്തന്നെ വാടകയും മറ്റു ചിലവുകളും വഹിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്‌ പലര്‍ക്കും.



ഈ അവസരത്തില്‍ ഒരു വിമാനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള ആളുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്കായി ശ്രമിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുവാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവരുടെ കണക്കുകളെടുത്തു പ്രത്യേക ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് വിമാന സര്‍വീസിനായി ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രവാസി എക്സ്പ്രസ്സ്. ആളുകളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ സര്‍വീസുകളും പരിഗണയിലുണ്ട്. കൂടാതെ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ളവര്‍ക്കും ഇത് ഉപകരിക്കും. ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി മലയാളികളാണ് സിംഗപ്പൂരില്‍ തിരിച്ചെത്തി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുവാനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

എല്ലാവരും താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ പൂരിപ്പിക്കുവാന്‍ താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നു.

Pravasi Express is collecting the numbers of Keralites stranded in Singapore due to Travel Ban to support relevant authorities to arrange special chartered flights to kerala

Pravasi Express is collecting the numbers of Singapore Citizens,PRs, Singapore Long term visa holders( Student Pass , S Pass , E Pass , LTVP etc ) stranded in Kerala due to Travel Ban to support relevant authorities to arrange special chartered flights