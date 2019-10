WMF മലേഷ്യ പൊന്നോണം ഒക്ടോബർ 20ന്

By Gini Gangadharan

WMF Malaysia ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന “പൊന്നോണം 2019″ ഒക്ടോബർ 20 നു, ക്വാലാലമ്പൂർ എം എ ബി കോമ്പ്ലെക്സിൽ. രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ചടങ്ങിൽ, കലാപരിപാടികളും തുടർന്ന് ഓണസദ്യയും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

2016 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച വേൾഡ് മലയാളീ ഫെഡറേഷൻ, ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാസി മലയാളീ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഒന്നാണ്. 120 -ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിലായി WMFനു ഇന്ന് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. 2018 ലാണ് WMF മലേഷ്യ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുന്നതു.

