ശാന്താ ഭാസ്കരന്‍ അന്തരിച്ചു

സിംഗപ്പൂര്‍: കുമാരനാശാന്‍റെ കൃതികള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ എഴുത്തുകാരി, ശാന്താ ഭാസ്കരന്‍ (88) ശനിയാഴ്ച, മെയ്‌ മൂന്നാം തീയതി- 2019 അന്തരിച്ചു. വീണ പൂവ്, ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകി തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കവിതകളുടെ പരിഭാഷകളടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബുക്ക്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച..

മുപ്പത് വര്‍ഷത്തോളം സിംഗപ്പൂരില്‍ ടീച്ചറായും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Singapore: Santha Bhaskaran (88) veteran Malayalee writer, passed away on May 3rd. She translated Kumaranasan’s poems to English and published a book. She also worked as teacher in Singapore and Malaya over thirty years.

Funeral on 7th May 2019

Family Members:

Husband: Late Krishnan Bhaskaran

Sajith Bhaskaran Lathika, Vinodh, Vivek Sushil

Manu Bhaskaran Suchitra, Prem

Sunil Bhaskaran Glenda